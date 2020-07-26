غلق 7 مصانع غذائية دون ترخيص في القليوبية

شنّت مديرية التموين فى محافظة القليوبية حملة مكبرة لمتابعة المصانع والتأكد من جودة السلع المنتجة إلى جانب متابعة الأسواق والشوادر.









وجاءت الحملة في إطار تنفيذ تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية استعدادا لاحتفالات عيد الأضحى المبارك.

وتمكنت الحملة التي تم شنها في نطاق مركز ومدينة القناطر من ضبط 7 مصانع للمواد الغذائية دون ترخيص بمنطقة باسوس.

كما تم ضبط 6 أطنان من الملح مجهول المصدر ودون بيانات عليه إلى جانب ضبط 40 برميل مخلل قيد الصنع وضبط 6675 كيلوجراما من المخلل بعد انتهاء الصنع وأيضا ضبط طن لفت و1000 كيلو جرام فلفل – ليمون – جزر.

واكدت مديرية التموين بالقليوبية أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وتحرير محاضر بالمخالفات مؤكدة أن الحملات مستمرة لضبط الأسواق والمصانع المخالفة.