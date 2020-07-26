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حوادث

تجديد حبس الأب المتهم بتعذيب طفلته في قليوب

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:57 م
محكمة
محكمة
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إبراهيم الهوارى
قرر قاضى المعارضات بمحكمة قليوب الجزئية تجديد حبس إسماعيل ح المتهم تعذيب طفلته 11 عاما وتقييدها بالسلاسل وانتشار أثار إطفاء السجائر بجسدها 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة إن والد الطفلة هو من سبب لها أضرار جسيمة بعدما قيدها بالسلاسل وضربها وأطفأ السجائر في جسدها.

وقال جيران الطفلة إنهم لاحظوا سلوك الأب وتعذيبه للطفلة، فأبلغوا خط نجدة الطفل ليرحموها من العذاب. 

بينما قال عم الطفلة ويدعى "ا ح" عامل إنه لاحظ في الفترة الأخيرة عند زيارة شقيقه إن الطفلة غير متواجدة وسط أشقائها فسأل عنها ولكن والدها كان دائما يتحجج بأنه أرسلها لشراء طلبات للمنزل إلا أنه علم بالواقعة فيما بعد  فقرر التدخل وإنقاذها فمنعه شقيقه.

وأشار إلى أن شقيقه طلق والدة الطفلة منذ فترة وتركت له الأطفال الأربعة، وتزوجت فتزوج هو الآخر من سيدة لديها طفلة.

من جانبها قالت سلوى ترك رئيس لجنة حماية الطفل بالقليوبية إنه تقرر إيداع الطفلة بأحد المستشفيات لاستكمال علاجها من الجروح وتأهيلها نفسيا ومن ثم إيداعها بإحدى دور الرعاية.

وكان المجلس القومى للطفولة والأمومة قد أعلن نجاحه في إنقاذ طفلة من تعذيب أبيها وزوجته بقليوب. 

وتلقى خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس، بلاغا من أحد الجيران والذي طلب سرية بياناته بمنطقة قليوب محافظة القليوبية لإغاثة وإنقاذ طفلة تبلغ من العمر 11 عاما من تعذيب والدها وزوجته حيث قيدها الأب بسلسلة حديدية بمنور مسكنها ما أحدث بها إصابات بالغة، وعلى الفور جرى تحرير بلاغ بخط نجدة الطفل.
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