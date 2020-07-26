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برلمان

طارق تهامي: دعم سياسي وتنظيمي وجماهيري للقائمة الوطنية ومرشحي الوفد على المقاعد الفردية

الأحد 26/يوليه/2020 - 05:31 م
طارق تهامى عضو الهيئة
طارق تهامى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد
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معتز الخصوصي
أكد طارق تهامى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة العامة للوفد بمحافظة الجيزة، أن  لجان الوفد بأقسام ومراكز الجيزة سوف تقدم كل الدعم المطلوب سياسيًا وتنظيميًا وجماهيريا للقائمة الوطنية التى يشارك الحزب فى تكوينها بقائمة الصعيد بإثنين من المرشحين هما طارق تهامى وأمل رمزي.

وقال عضو الهيئة العليا للحزب، إن لجان الوفد ستعمل بكل الجدية والكفاءة لصالح مرشحى الوفد الثلاثة على المقاعد الفردية بمحافظة الجيزة، وهم المستشار محمد ذكرى، والدكتور أيمن محسب، والمحاسب محمد كردي.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنظيمى الذى عقد بمقر الحزب مع فريق الإنتخابات المكون من شباب الحزب بالجيزة برئاسة أشرف منصور.

واستعرض أشرف منصور رئيس لجنة شباب الوفد بالجيزة خطوات عمل فريق الإنتخابات، وأدوات العمل المتاحة، من خلال الترويج للقائمة الوطنية، ومرشحى الوفد على المقاعد الفردية، على السوشيال ميديا، والإعلانات المباشرة فى الشوارع، وتقسيم الشباب إلى مجموعات مسئولة على قطاعات الجيزة الثلاثة شمال وجنوب ووسط. 

كما تم تجهيز مجموعات العمل المسئولة عن يوم الانتخاب ومتابعة اللجان من خلال جدول يتضمن أسماء وعناوين المدارس المقرر إجراء عملية التصويت فيها.
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