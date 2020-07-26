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أخبار البلد

الحفاظ على مستوى السكر يقي من كورونا

الأحد 26/يوليه/2020 - 06:08 م
صدى البلد
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محمد غالي

 طالبت وزارة الصحة والسكان، الحفاظ على مستوى السكر في الدم لمرضى السكر،  للوقاية من فيروس كورونا.

واوضحت انه يمكن  الاطمئنان على النفس من خلال زيارة العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة العيادات متواجدة بمعظم محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا.

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ويمكنك معرفة أماكن العيادات المتنقلة الأقرب لك من خلال تطبيق صحة مصر:

نسخة اندرويد

https://bit.ly/2MHG97L

نسخة آيفون

 https://apple.co/3gURgYJ

ونصحت وزارة الصحة، بالنصائح الـ 10 التالية:-

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ارتداء الكمامة وتحديدا في الأماكن المزدحمة

غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون

تجنب لمس الفم او الانف او العين بأيدي غير نظيفة

تنظيف وتطهير الأسطح والأكياس بعد شراء الطعام

التواصل الدائم مع الأهل والأقارب والطبيب المختص وخاصة اذا كان مريض السكر يعيش بمفرده

 الحفاظ علي النوم جيد

ممارسة رياضة المشي في المنزل أو تحريك مفاصل الجسم أثناء الجلوس

الجلوس تحت أشعة الشمس يوميا لمدة 20 دقيقة للحصول على فيتامين د

الحفاظ على وجود فائض من علاج السكر وخاصة الانسولين

تناول طعام صحي يعتمد على الخضروات الغير نشوية والفواكه والبروتينات والبعد عن النشويات والسكريات

 


أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس، السبت، عن خروج 933 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 32903 حالة حتى اليوم.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 511 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

 

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

 

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 91583 حالة من ضمنهم 32903 حالة تم شفاؤها، و 4558 حالة وفاة.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون

https://apple.co/3gURgYJ

الحفاظ على مستوى السكر يقي من كورونا
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