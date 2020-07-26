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أخبار العالم

الحكومة الأمريكية تمنح "مودرنا" نصف مليار دولار لتطوير لقاح كورونا

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:04 م
صدى البلد
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حسام رضوان
منحت الحكومة الأمريكية شركة "مودرنا" ما يقرب من نصف مليار دولار من أجل العمل على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


وبحسب "رويترز"، قالت شركة "مودرنا" اليوم الأحد إنها تلقت 472 مليون دولار إضافية من هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم (BARDA) التابعة للحكومة الأمريكية لدعم تطوير لقاح كورونا.


وقالت شركة تصنيع الأدوية ومقرها الولايات المتحدة إن التمويل الإضافي سيدعم تطورها السريري المتأخر بما في ذلك دراسة المرحلة 3 الموسعة لمرشح لقاح مودرنا.


في أبريل ، تلقت مودرنا 483 مليون دولار من الوكالة الفيدرالية الأمريكية التي تمول تكنولوجيا مكافحة الأمراض ، عندما كان اللقاح التجريبي في تجربة في مرحلة مبكرة أجرتها المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة.

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