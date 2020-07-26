ليفربول ينهي البريميرليج بالفوز على نيوكاسل بـ "التلاتة"

حقق فريق ليفربول فوزًا مستحقًا على حساب نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، بنتيجة 3-1 ضمن مباريات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي، على أرضية ملعب " سانت جيمس بارك ".

ورفع فريق ليفربول بطل البريميرليج هذا الموسم رصيده الى 99 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 44 في المركز الثالث عشر.

وسجل فريق نيوكاسل هدف التقدم عن طريق، دوايت جايل بعد أقل من دقيقة بعد خطأ لعب سريعًا بكرة الى جايل الذي دخل منطقة الجزاء ووضع الكرة في الشباك.





وفي الدقيقة " 38 " سجل الريدز هدف التعادل عن طريق، فيرجيل فان دايك برأسية، ثم سجل الليفر هدف ثاني عن طريق، ديفوك أوريجي في الدقيقة " 59 ".





وتمكن الريدز من تسجيل هدف ثالث عن طريق، ساديو ماني في الدقيقة " 89 "، لينتهي اللقاء بفوز البطل 3-1.