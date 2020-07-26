في ختام معسكر الحكام.. مسحات الفوج الخامس سلبية ونجاح قضاة الملاعب بدنيا

اختتمت اليوم الأحد فعاليات الفوج الخامس لـ حكام الدوري الممتاز في المعسكر التدريبي المقام حاليا فى فندق تريومف استعدادا لعودة الدوري المحلي.





كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن تقديم منافسات بطولة الدورى الممتاز لمدة ٢٤ ساعة ليقام يوم ٦ بدلا من ٧ أغسطس القادم.





وخضع حكام الفوج الخامس المعسكر التدريبي لإجراء مسحة فيروس كورونا قبل البدء فى اية محاضرات نظرية او إجراء اختبارات بدنية وأظهرت سلبية العينات كما اجتاز قضاة الملاعب الاختبار البدني بنجاح.



