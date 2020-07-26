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رياضة

في ختام معسكر الحكام.. مسحات الفوج الخامس سلبية ونجاح قضاة الملاعب بدنيا

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:55 م
حكام الدورى الممتاز
حكام الدورى الممتاز
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يسري غازي
اختتمت اليوم الأحد فعاليات الفوج الخامس لـ حكام الدوري الممتاز في المعسكر التدريبي المقام حاليا فى فندق تريومف استعدادا لعودة الدوري المحلي.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن تقديم منافسات بطولة الدورى الممتاز لمدة ٢٤ ساعة ليقام يوم ٦ بدلا من ٧ أغسطس القادم.

وخضع حكام الفوج الخامس المعسكر التدريبي لإجراء مسحة فيروس كورونا قبل البدء فى اية محاضرات نظرية او إجراء اختبارات بدنية وأظهرت سلبية العينات كما اجتاز قضاة الملاعب الاختبار البدني بنجاح.

يذكر ان وجيه أحمد القائم بأعمال رءيس لجنة الحكام قال فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، بداية فعاليات الفوج الخامس من معسكر حكام الدورى الممتاز بدأت ظهر أمس السبت فى نفس الفندق ويعتبر الفوج الاخير استعدادا للمشاركة فى إدارة منافسات بطولة الدورى الممتاز على أن تجرى مسحة فيروس كورونا للعناصر التحكيمية قبل بدء المعسكر الخاص بهم الاطمئنان على سلامتهم من النواحي الصحية.
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