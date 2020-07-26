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أخبار العالم

السودان..عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات بغرب دارفور على حدود تشاد

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:06 م
صدى البلد
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حسام رضوان
سقط عشرات القتلى والمصابين في اشتباكات في ولاية غرب دارفور على الحدود السودانية مع دولة تشاد، وذلك في تجدد العمليات القتالية القبائلية في وحدة مستري الإدارية بمحلية بيضة الحدودية.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن مصادر مطلعة قولها إن الاشتباكات التي دارت بين قبيلة المساليت والقبائل العربية في مدينتي مستري والجنينة منذ صباح أمس السبت حتى مساء الأحد خلفت عددا كبيرا من القتلى من الطرفين إضافة إلى أعداد كبيرة من الجرحى.

وأضافت المصادر أن لجنة أمن الولاية أرسلت تعزيزات عسكرية ضخمة لوقف الاقتتال إلا أن الظروف الطبيعية الخاصة بفصل الخريف حالت دون وصولها في الوقت المناسب.

وأوضحت الوكالة أن الجيش السودان نقل أكثر من 60 جريحا باستخدام مروحية عسكرية عبر 3 رحلات  بين الجنينة ومستري، حيث يتلقون العلاج بمستشفى الجنينة التعليمي.

وأشارت إلى أن مدينة الجنينة تشهد حاليا موجة من النزوح جراء هذه الأحداث، بينما استنفرت مبادرة شارع الحوادث الجنينة متطوعيها للتبرع بالدم في الوقت الذي نظمت فيه قطاعات المجتمع بقيادة لجان المقاومة الجنينة ومفوضية العون الإنساني قافلة إنسانية إلى منطقة مستري.

وكان  والي غرب دارفور بالإنابة اللواء الركن ربيع عبدالله آدم، قد حذر في وقت سابق من مغبة "مؤامرة تحاك من جهات لعرقلة مسيرة السلام في دارفور وإفشال الموسم الزراعي في الولاية".

واندلع في إقليم دارفور عام 2003 نزاع دموي أسفر حسب البيانات الأممية عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين، بين متمردين متحدرين من أقليات عرقية وقوات موالية للرئيس السابق عمر البشير، بما فيها ميليشيات الجنجويد المتهمة بشن هجمات وحشية والتي يمثل أحد زعمائها، علي كوشيب، أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

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