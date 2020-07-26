AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

النيئة والمطبوخة.. تعرف على مدة الاحتفاظ باللحوم في الثلاجة والفريزر

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:20 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
تلجأ ربات المنزل الي الاحتفاظ باللحوم وتخزينها للعيد في الفريزر، وقدمت اخصائي التغذية العلاجية سهام سوقية مدة الاحتفاظ في الثلاجة الفريزر لكل انواع اللحوم المطهي والمشوي والنيئة

الدجاج النيء
في  الثلاجة  يومين / الفريزر  9 اشهر

اللحم المفروم النيء
في الثلاجة   يومين / الفريزر  4 شهور

لحم مطبوخ ومحمر
في  الثلاجة  3/4 ايام / الفريرز  3 اشهر

بديل اللحوم
( منتجات الصويا )
في الثلاجة  يومين / الفريزر  3 أشهر

لحوم الحيوانات البرية + الهمبرجر النيء
في الثلاجة يوم واحد / الفريزر  3 أشهر

لحم الضأن أو لحم العجل الني
في  الثلاجة يومين / الفريزر  4 أشهر

بقايا الشواء
اللحم المشوي و الدجاج المشوي على الفحم الباقي منه (لايخزن)

السجق المجفف. اللحم مدخن واللحوم المملحة
في الثلاجة 5 أيام لاسبوع / الفريزر بين 1 ل3 اشهر

سجق مطبوخ بالزبدة . نقانق مطبوخة ، لحم مشوي ، الكبده المطبوخة
في الثلاجة  4 ايام / الفريزر  3 أشهر

صدر الدجاج
في الثلاجة 4 أيام / الفريزر  3 أشهر

لحم البقر
في الثلاجة يومين / الفريزر = 3 أشهر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أستاذ علم الفيروسات يوضح الطرق الصحيحة للتعامل مع الأطعمة والميكروبات..فيديو

بأسهل الخطوات .. طريقة عمل البلوبيف في المنزل

خاصة في الأشهر الثلاث الأولى.. أطعمة يجب تجنبها للمرأة الحامل

الحليب أبرزها.. أطعمة ممنوعة للحامل أثناء الثلاثة أشهر الأولى

قبل العيد.. خطوات شواء اللحم الأحمر على البوتاجاز

خبيرة تغذية تقدم نصائح وعادات لتناول اللحوم في عيد الأضحى

ترشيحاتنا

الشاب المعتدى عليه: وزير داخلية الكويت يتابع القضية.. ولم أرد لأنه شخص كبير

ظهور جديد لفاروق جعفر قبل مباراة الزمالك ووادي دجلة

بعد تطوير المحتوى وإدخال تقنية HD.. مجلس الأهلي يحضر افتتاح قناة النادى غدا

مدير الشاب المصري المعتدى عليه: استقالتي كانت لجبر خاطر وليد

رحيل بطلة ذهب مع الريح أوليفيا دي هافيلاند عن عمر 104 أعوام

بـ كاش مايوه.. إنجي علي تثير الجدل على شاطئ البحر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. 21 دواء يوقف تكاثر فيروس كورونا.. وننشر إطلالات دينا الشربيني بعد تصدرها التريند

شاهد| استجابة لمبادرة الرئيس السيسي.. سيارات شهيرة من مرسيدس و Bmw و هامر تعمل بالغاز

قبل عيد الأضحى.. اكتشف اللحم الطازج بـ 4 علامات