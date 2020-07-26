النيئة والمطبوخة.. تعرف على مدة الاحتفاظ باللحوم في الثلاجة والفريزر

تلجأ ربات المنزل الي الاحتفاظ باللحوم وتخزينها للعيد في الفريزر، وقدمت اخصائي التغذية العلاجية سهام سوقية مدة الاحتفاظ في الثلاجة الفريزر لكل انواع اللحوم المطهي والمشوي والنيئة
الدجاج النيء
في الثلاجة يومين / الفريزر 9 اشهر
اللحم المفروم النيء
في الثلاجة يومين / الفريزر 4 شهور
لحم مطبوخ ومحمر
في الثلاجة 3/4 ايام / الفريرز 3 اشهر
بديل اللحوم
( منتجات الصويا )
في الثلاجة يومين / الفريزر 3 أشهر
لحوم الحيوانات البرية + الهمبرجر النيء
في الثلاجة يوم واحد / الفريزر 3 أشهر
لحم الضأن أو لحم العجل الني
في الثلاجة يومين / الفريزر 4 أشهر
بقايا الشواء
اللحم المشوي و الدجاج المشوي على الفحم الباقي منه (لايخزن)
السجق المجفف. اللحم مدخن واللحوم المملحة
في الثلاجة 5 أيام لاسبوع / الفريزر بين 1 ل3 اشهر
سجق مطبوخ بالزبدة . نقانق مطبوخة ، لحم مشوي ، الكبده المطبوخة
في الثلاجة 4 ايام / الفريزر 3 أشهر
صدر الدجاج
في الثلاجة 4 أيام / الفريزر 3 أشهر
لحم البقر
في الثلاجة يومين / الفريزر = 3 أشهر