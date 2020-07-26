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تركيا وقطر ترسلان آلاف الصوماليين إلى ليبيا للانضمام إلى ميليشيات حكومة السراج.. فيديو

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:13 م
صدى البلد
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توك شو
كشف تقرير بثته قناة الغد أن هناك آلاف الصوماليين خدعتهم تركيا وقطر وارسلتهم للحرب فى ليبيا، فى حرب بالوكالة لينضموا إلى ميليشيات حكومة السراج فى ليبيا.

وأضاف التقرير أن هناك تقارير صحفية كشفت أن هناك أكثر من 2000 صومالى انضموا إلى حكومة طرابلس وبانتظار نشرهم فى الصفوف الأولى فى جبهة القتال، وأن بعضهم منحوا الجنسية القطرية فى وقت سابق وأن المئات غرر بهم بسبب الفقر والبطالة.

وأوضح التقرير أنه بحسب مراقبين فإن الدوحة مثلت خلال الفترة الماضية قاعدة لتدريب مرتزقة صوماليين، ويتم توزيعهم فى مناطق الصراع في الشرق الأوسط.
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