لقاء سويدان تخص صدى البلد بأول حوار عقب عودتها من الاعتزال

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خصت الفنانة لقاء سويدان موقع صدى البلد الإخباري، بأول حوار عقب عودتها من قرار الاعتزال التي كانت أعلنت عنه منذ فترة.وتحدثت لقاء خلال حوارها المصور عن أسباب قرار اعتزالها ومبررات العودة منه، كما كشفت كواليس عملها المسرحي الجديد التي بصدد تحضيره لعرضه خلال الفترة المقبلة.وغنت لقاء سويدان خلال اللقاء بعض أغنيات الراحل سيد درويش، بخلاف التطرق إلى





وكانت لقاء سويدان، فاجأت أصدقاءها، قبل عدة أشهر عبر حسابها على "فيسبوك"، بقرار صادم باعتزالها الفن بشكل نهائي، قبل أن تتراجع عن القرار.