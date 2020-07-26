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فن

لقاء سويدان تخص صدى البلد بأول حوار عقب عودتها من الاعتزال

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:16 م
لقاء سويدان
لقاء سويدان
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نبيل العدوي - سمر سعد
خصت الفنانة  لقاء سويدان موقع صدى البلد الإخباري، بأول حوار عقب عودتها من قرار الاعتزال التي كانت أعلنت عنه منذ فترة.

وتحدثت لقاء خلال حوارها المصور عن أسباب قرار اعتزالها ومبررات العودة منه، كما كشفت كواليس عملها المسرحي الجديد التي بصدد تحضيره لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وغنت  لقاء سويدان خلال اللقاء بعض أغنيات الراحل سيد درويش، بخلاف التطرق إلى عدد من الموضوعات الاخرى.

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وكانت لقاء سويدان، فاجأت أصدقاءها، قبل عدة أشهر عبر حسابها على "فيسبوك"، بقرار صادم باعتزالها الفن بشكل نهائي، قبل أن تتراجع عن القرار.

وقالت لقاء سويدان، في منشورها: «وبعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغيرات اللي بتحصل حوالينا قررت ما فضلش متأرجحة ما بين مبادئى وما أؤمن به وبين مهنة بحبها واشتغلتها من طفولتي ولكن لم تعد تحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة مهنة أصبحت عبئا نفسيا وعصبيا علي الفنان الذي يحترم فنه وذاته».

وتابعت: «لذا قررت ان اترك التمثيل والغناء نهائيًا من الآن.. قرار لا رجعة فيه بإذن الله». 

واستطردت: «ملحوظة : انا لا عندي اكتئاب ولا يأس، وده مش قرار انفعالي .. انا سعيدة بقدرتي علي اتخاذ القرار ده».
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