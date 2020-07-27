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السجيني: قانون التصالح في مخالفات البناء معقد للغاية وتناوله الخاطئ يثير البلبلة.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:53 ص
صدى البلد
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محمد حليم قنديل

قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء معقد للغاية والتناول الخاطئ له يثير البلبلة والفتن.


وأضاف المهندس أحمد السجيني خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية, أن قانون التصالح في مخالفات البناء يكون علي عكس ما نشر عنه وهو قانون يرتب مكتسبات ومزايا ولا يطبق عقوبات.


وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الخطأ في المجتمعات بيتم التعامل معه بعقوبة وجزاء.


وأوضح المهندس أحمد السجيني أن هناك عقد يحكم بين مالك العقار ومشتري الوحدة السكنية فيما يخص التصالح حول الواحدت المخالفة.

وأشار إلي أن قانون التصالح في مخالفات البناء لم يحدد مشتري الوحدة السكنية بعينه ولكن قال صاحب المصلحة.

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