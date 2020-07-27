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أخبار العالم

اشتباكات بين الشرطة العراقية ومحتجين وأنباء عن سقوط ضحايا.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:09 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون، وذلك عقب استخدام قوات مكافحة الشغب العراقية لقنابل المسيلة للدموع ضد المتظاهرين في العاصمة العراقية بغداد. 

ووفقا لفضائية السومرية نيوز العراقية فإن عدد من المتظاهرين قاموا بقطع ساحة التحرير وسط بغداد بالإطارات المحترقة، ما تسبب في اسخدام قوات الامن للقنابل المسيلة للدموع. 

واضافت أن العشرات من المتظاهرين قاموا، مساء اليوم، بقطع ساحة التحرير وحرق الاطارات المحترقة فيها. 

وصرح مصدر إلى السومرية بأن: "لقوات الامنية تطلق قنابل مسيلة للدموع بشكل متقطع في محاولة لارجاع المتظاهرين الى التحرير". 
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