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فن

مع مغني فرنسي.. محمد رمضان يجهز مفاجأة لجمهوره

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:24 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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مصطفى كرم
نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو جديد له مع مغني الراب الفرنسي " جيمس".

وظهر محمد رمضان مع جيمس من كواليس التحضير لاغنيتهم الجديدة القادمة في أول اشتراك فني بينهم وقال جيمس جملة محمد رمضان الشهيرة " ثقة في الله نجاح".

وشارك محمد رمضان  في سباق الدراما الرمضانيه ببطولة  مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن. 


المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

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