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فن

شريف رمزي يوجه رسالة لـ إسعاد يونس.. شاهد

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:16 ص
شريف رمزي واسعاد
شريف رمزي واسعاد يونس
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مصطفى كرم
نشر الفنان شريف رمزي صورة له مع الفنانة إسعاد يونس من حفل افتتاح سينمات مدينتي.

وعلق شريف رمزي على الصورة قائلا "ألف مبروك لحبيبة قلبي أنا و حبيبة قلب كل الناس علي إفتتاح مجموعة سينمات مدينتي شكرًا لدعوتي و مليون شكر علي عطائك و مجهودك الكبير لصناعة السينما و خصوصًا في الظروف الصعبة جدًا اللي العالم كله بيعيشها ناس كتير بتقفل و تهد وإنتي بتفتحي و تبني بحبك".

وكانت آخر مشاركات شريف رمزى الدرامية مسلسل "نصيبى وقسمتك 2" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج أكرم فريد.

ويصور شريف رمزى عملا سينمائيا جديدا يحمل اسم "2020"، وتدور أحداثه فى إطار من الفانتازيا.
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