من أمام أبراج العلمين الجديدة بوسي شلبي تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صوره لها من مدينة العلمين الجديدة من امام أبراج الماسة.
وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "منوره" و " أحلى بوسي في الكون" و "حبيبة الملايين" و "إعلامية محترمة".
وتقدمت الإعلامية بوسي شلبي برنامج الفني " أحلى النجوم" والذي يذاع على قناة المحور وتستصيف من خلال كوكبة من ابرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم الفنية.
وكانت بوسي شلبي قد حرصت على دعم الفنانة ريم البارودي ومذيعي قناة "النهار" أثناء تواجدهم بنقابة الإعلاميين لحل الأزمة الخاصة بهم، ونشرت بوسي شلبي عبر حسابها على "انستجرام " صور من داخل النقابة وعلقت عليها كاتبة:"نحترم قانون النقابة لحمايتنا".