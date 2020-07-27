من أمام أبراج العلمين الجديدة بوسي شلبي تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صوره لها من مدينة العلمين الجديدة من امام أبراج الماسة.





وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "منوره" و " أحلى بوسي في الكون" و "حبيبة الملايين" و "إعلامية محترمة".





وتقدمت الإعلامية بوسي شلبي برنامج الفني " أحلى النجوم" والذي يذاع على قناة المحور وتستصيف من خلال كوكبة من ابرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم الفنية.



