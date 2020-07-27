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مرأة

بملابس صيفية .. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:38 ص
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة لقاء الخميسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، بصورة جديدة لها خلال استمتاعها بالعطلة الصيفية.

خطفت لقاء الخميسي الأنظار فىى الصور بإطلالة صيفية ملفتة، حيث ارتدت شورت جينز باللون الفاتح و نسقت معه بلوزة هاف ستومك و اتسمت بنقوشات الورد المبهجة.

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وانتعلت لقاء الخميسي حذاء صيفيا مسطحا، فيما تزينت بمجموعة من الإكسسوارات الجذابة و العصرية التى منحتها إطلالة متكاملة، وارتدت نظارة شمس غير تقليدية و ذات إطار ابيض.

أما من الناحية الجمالية، بدت لقاء الخميسي فى الصورة بتسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.

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Buongiorno alla vita 🌺

A post shared by لقاء الخميسي (@lekaa.elkhamissi) on

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