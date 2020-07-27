بملابس صيفية .. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة





خطفت لقاء الخميسي الأنظار فىى الصور بإطلالة صيفية ملفتة، حيث ارتدت شورت جينز باللون الفاتح و نسقت معه بلوزة هاف ستومك و اتسمت بنقوشات الورد المبهجة.





اقرأ إيضا..





وانتعلت لقاء الخميسي حذاء صيفيا مسطحا، فيما تزينت بمجموعة من الإكسسوارات الجذابة و العصرية التى منحتها إطلالة متكاملة، وارتدت نظارة شمس غير تقليدية و ذات إطار ابيض.





أما من الناحية الجمالية، بدت لقاء الخميسي فى الصورة بتسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.



