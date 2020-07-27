فى عيد ميلاد بشير الديك.. يطارده شبح أحمد زكي في الامبراطور و3 مأسي في حياته

وتصدر المؤلف بشير الديك تريند جوجل وذلك بعد الإعلان عن تعاقده على مسلسل الإمبراطور؛ والذى يقدم فيه شخصية الفنان الراحل أحمد زكى والذى يجسده محمد رمضان ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل،ويراهن الديك على العمل.

عاش بشير الديك أصعب أيام حياته والأسوأ، حيث كان الموت سببا فيها بعد أن فقد أقرب شخص له وهو ابنه احمد وذلك إثر تعرضه لحادث سير.



