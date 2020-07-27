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فن

فى عيد ميلاد بشير الديك.. يطارده شبح أحمد زكي في الامبراطور و3 مأسي في حياته

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:56 ص
بشير الديك
بشير الديك
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أحمد إبراهيم
يحتفل اليوم المؤلف والسيناريست بشير الديك بعيد ميلاده الـ 76 ،حيث يعدأحد المؤلفين الذين قدموا العديد من الأعمال الفنية التى ستظل خالدة فى ذاكرة السينما المصرية. 

وتصدر المؤلف بشير الديك تريند جوجل وذلك بعد الإعلان عن تعاقده على مسلسل الإمبراطور؛ والذى يقدم فيه شخصية الفنان الراحل أحمد زكى والذى يجسده محمد رمضان ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل،ويراهن الديك على العمل. 

عاش بشير الديك أصعب أيام حياته والأسوأ، حيث كان الموت سببا فيها بعد أن فقد أقرب شخص له وهو ابنه احمد وذلك إثر تعرضه لحادث سير. 

واستمر الحزن بعد رحيل المخرج عاطف الطيب الذى كان يعد توأمه فى السينما وذلك قبل ان يقدما سويا فيلم "نزوة" والذى أخرجه بعد ذلك على بدرخان وكانت الصدمة الثالثة للمؤلف بشير الديك هى رحيل مهندس الديكور رشدى حامد الذى كان يتعاون معه والمخرج عاطف الطيب.  
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