لسبب أغرب من الخيال .. هروب زوج قبل ساعات على حفل زفافه





ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، ان العروس المكلومة روت قصة عريسها من حفل الزفاف بعد ورود مكالمة من رقم غريب له.





أوضحت العروس أنها على علم أن العريس تعرض لحادث سير منذ 3 سنوات و فقد الذاكرة ، و لكنها علمت من والدته أنه كان مرتبط بفتاة و كان على وشك الزواج منها .





حاولت الفتاة قطع أي صلة يمكن أن تذكره بالفتاة التي كان يريد الزواج منها ، و لكن لم يخطر ببالها أن القدر سيفاجئها في يوم زفافها و يرد مكالمة للعريس من حبيبته السابقة ليتذكر فيها كل شئ و تعود إليه ذاكرته كل الأحداث .





لم يتمكن العريس من استكمال الزفاف و ترك حبيبته السابقة ، فقرر في الساعات الاخيرة من الحفل الهروب من الحفل و أغلق هاتفه حتى لا يتمكن شخص من الوصول إليه و أرسل للعروس رسالة " كنت رائعة ، و لكني مازلت أحب حبيبتي السابقة " .

تعرضت فتاة بالغة من العمر 23 عاما ، لأسوأ موقف بمكن ان تتعرض له فتاة في ليلة زفافها ، فقد هرب عريسها قبل ساعات من بدء الحفل و أغلق هاتفه حتى لا يتمكن شخص من الوصول إليه .