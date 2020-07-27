أحمد السقا يشارك جمهوره صورة جديدة له عبر إنستجرام

شارك النجم أحمد السقا متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق حمد السقا، على الصورة قائلا: "صباح الفل".





يذكر أن أحمد السقا تعاقد مؤخرا على بطولة مسلسل "نسل الأغراب" والذى يشاركه البطولة فيه أمير كرارة وتأليف وإخراج محمد سامى.





وينتظر السقا استكمال تصوير فيلمه الجديد "العنكبوت" والذى يشارك فى بطولته ظافر العابدين حيث لم يتبق له سوى عدد قليل من المشاهد ويكون جاهزا للعرض.





ويشارك فى بطولة الفيلم منى زكى وظافر العابدين وتاليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.



