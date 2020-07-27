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فن

بالتجاعيد.. صورة حديثة لـ كاثرين زيتا جونز تبرز تقدمها في العمر

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:38 م
كاثرين زيتا جونز
كاثرين زيتا جونز
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شروق ابراهيم
نشرت النجمة العالمية كاثرين زيتا جونز عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة سيلفي لها حملت الطابع الصيفي.

وظهرت كاثرين زيتا جونز التي تبلغ من العمر 50 عاما مرتدية نظارة شمس و"كاش مايوه"، بينما أبرزت الصورة تجاعيد رقبتها ووجها بشكل كبير.

وكانت كاثرين زيتا جونز أطلقت خط مكياج جديد ضمن ماركتها العالمية Casa-Zeta Jones.


وروجت النجمة البريطانية لمنتجاتها قائلة: «كنت أبحث عن أفضل المنتجات لإطلاق خط مكياج يجعلك تشعرين بالثقة لأنك تعرفين أنه سيعمل حقًا، بينما لا تزالين تشعرين بالفخامة. تتمثل مهمتي في إنشاء عالم كامل من المنتجات التي تبرز نفس الشعور، الأناقة السهلة المنال والعملية».

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Monday Morning Muse. Merengue in Meringue!

A post shared by Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) on



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