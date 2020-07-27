بالتجاعيد.. صورة حديثة لـ كاثرين زيتا جونز تبرز تقدمها في العمر

نشرت النجمة العالمية كاثرين زيتا جونز عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة سيلفي لها حملت الطابع الصيفي.

وظهرت كاثرين زيتا جونز التي تبلغ من العمر 50 عاما مرتدية نظارة شمس و"كاش مايوه"، بينما أبرزت الصورة تجاعيد رقبتها ووجها بشكل كبير.

وكانت كاثرين زيتا جونز أطلقت خط مكياج جديد ضمن ماركتها العالمية Casa-Zeta Jones.