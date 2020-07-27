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حوادث

العثور على جثة مسن داخل مسكنه بدمياط

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:34 م
العثور على جثة مسن
العثور على جثة مسن داخل مسكنه بدمياط
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زينب الزغبي
عثر أهالي قرية شطا التابعة لمركز دمياط، اليوم، الاثنين، على جثمان رجل مسن توفي داخل منزله، منذ أيام، دون أن يشعر به أحد من الجيران، حيث لاحظ الأهالي صدور رائحة من المنزل وعدم ظهور الرجل منذ أيام. 

حاول الأهالى دخول الشقة وبمجرد دخولهم وجدوا المسن ملقى على الأرض وقد فارق الحياة، وعلى الفور قاموا بإخطار النجدة والإبلاغ عن وفاة المسن داخل شقته.

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كان قد تلقى اللواء خالد ابراهيم مدير أمن دمياط إخطارا يفيد بالعثور على جثة مسن داخل شقته بمنطقة شطا وأن المعاينة الأولى تدل على أن الوفاة طبيعية ولا يوجد شبة جنائية.

على الفور انتقلت قوات الشرطة لمعاينة موقع الشقة وتم فتحها والعثور عليه متوفيا، وتم نقل جثمانه إلى  مشرحة مستشفى دمياط التخصصي.

تم تحرير محضر شرطي بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التى أمرت بعمل تحريات حول المسن وتشكيل فريق أمني لكشف ملابسات الوفاة لاستبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.
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