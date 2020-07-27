بالقهوة والابتسامة .. امبر هيرد تصل المحكمة من أجل قضية التشهير من طليقها جوني ديب

رصدت عدسات مصوري الباباراتزي لحظات وصول النجمة العالمية امبر هيرد للمحكمة البريطانية عليا لحضور الجلسات النهائية لقضية التشهير التي رفعها زوجها السابق النجم العالمي جوني ديب ضدها وضد صحيفة ذا صن البريطانية.





وظهرت امبر هيرد في الصور وهي تحمل القهوة والابتسامة على وجهها وفي كامل اناقتها لتعبر عن راحتها النفسية رغم ما تلقى القضية من صدى كبير.





واتهمت امبر هيرد ، طليقها جوني ديب عدة اتهامات منها تعديها عليها بالضرب وتهديدها بالقتل وادمانه للمخدرات والكحوليات.





ورفع جوني ديب دعوى قضائية ضد صحيفة "ذا صن" البريطانية ورئيس تحريرها بعدما وصفوه بالزوج الخافق في مقال رأي، وأنه تعدى بالضرب على زوجته الممثلة الأمريكية آمبر هيرد بسبب إدمانه المخدرات.





وشهدت الصراعات القضائية بين النجم العالمي جوني ديب وزوجته السابقة الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، تطورات جديدة وصلت إلى حد اتهامها بالخيانة الزوجية.



