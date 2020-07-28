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برلمان

برلمانى يحذر من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:02 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى

قال النائب سمير البطيخى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن تراجع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية ، كان بسبب اتخاذ الحكومة إجراءاتها الإحترازية منذ انتشار الفيروس من خلال إعادة المصريين فى الصين وإتخاذ الإحتياطات اللازمة فى المطارات.

وأشار البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه الإجراءات شملت أيضا فرض حظر التجوال وتعطيل الدراسة فى المدارس والجامعات ، وتقليل عدد الموظفين فى المؤسسات الحكومية ، مؤكدا أن كل ذلك ساهم فى إنخفاض نسبة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وطالب عضو لجنة الصناعة بالبرلمان بإستمرار المواطنين فى الإلتزام بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه من الممكن أن تزيد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا مرة اخرى خلال أجازة عيد الأضحى المبارك ، فى حالة عدم إلتزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية.
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