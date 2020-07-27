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برلمان

عبر السوشيال ميديا.. مرشحو تنسيقية الشباب يبدأون دعايا انتخابات الشيوخ

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:21 م
تنسيقية شباب الاحزاب
تنسيقية شباب الاحزاب
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أحمد أيمن
أعلنت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عقد لقاءات بث مباشر لمرشحيها في انتخابات مجلس الشيوخ، على أن يكون أول بث مع المرشح محمد عزمي اليوم الاثنين، في تمام الساعة السابعة النصف مساءً.

ومن المقرر أن يستعرض «عزمي» مشواره في العمل الحزبي الذي أهله في النهاية للترشح على القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ، ودور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في إعداده لخوض السباق الانتخابي، والذي يعد تجربة فارقة في حياته كسياسي شاب، كما سيتواصل عزمي مع عدد من الشباب المصريين المقيمين في الخارج من عدة دول أجنبية.

ويظهر مرشح التنسيقية، محمود القط، في بث آخر، في تمام الساعة التاسعة مساءً، للإجابة على تساؤلات المتابعين حول ما يتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ، وسيوجه خطابه للشباب المهتم بالعمل السياسي، كما سيتحدث عن تجربته كسياسي شاب.

واستقرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على إجراء البث المباشر عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي، عوضًا عن المؤتمرات الجماهيرية، لما تفرضه طبيعة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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