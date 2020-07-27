زوجة عماد متعب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. شاهد

شاركت يارا نعوم زوجة الكابتن عماد متعب جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام عدة صور لها ولابنتها احتفالًا بعيد ميلادها.
وعلقت يارا نعوم قائلة: "عيد ميلاد سعيد لأميريتي الخاصة، لا أصدق أنك في السابعة من عمرك! مجنون كيف سافر الوقت بهذه السرعة !!.. هذه السيدة الصغيرة .. لا توجد كلمات للتعبير عنها حقًا - لديها أكبر قلب وهي كل شيء وأكثر مما حلمت به ، إنها حرفيا عالمي كله ولا يمكنني الانتظار لأبقى معك إلى الأبد".
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يذكر أن اللاعب المعتزل عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق، تزوج يارا نعوم عام 2011 وأنجبا طفلتيهما "تمارا" و"سيلين".
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Happy Birthday to my special Princess T ! I can’t believe you’re 7 ! Crazy how time has flown so fast like this !! This little lady..there are really no words to express ❤️ she has the biggest heart and she’s everything and more than I ever dreamed of ,she’s literally my entire world and I can’t wait to have forever with you ya Tamtomi ❤️