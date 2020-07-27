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منوعات

زوجة عماد متعب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. شاهد

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:24 م
إبنة عماد متعب
إبنة عماد متعب
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شيماء عبد السلام
شاركت يارا نعوم زوجة الكابتن عماد متعب جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام عدة صور لها ولابنتها احتفالًا بعيد ميلادها.

وعلقت يارا نعوم قائلة: "عيد ميلاد سعيد لأميريتي الخاصة، لا أصدق أنك في السابعة من عمرك! مجنون كيف سافر الوقت بهذه السرعة !!.. هذه السيدة الصغيرة .. لا توجد كلمات للتعبير عنها حقًا - لديها أكبر قلب وهي كل شيء وأكثر مما حلمت به ، إنها حرفيا عالمي كله ولا يمكنني الانتظار لأبقى معك إلى الأبد".

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يذكر أن اللاعب المعتزل عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق، تزوج يارا نعوم عام 2011 وأنجبا طفلتيهما "تمارا" و"سيلين".

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