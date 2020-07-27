زوجة عماد متعب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. شاهد

عيد ميلاد سعيد لأميريتي الخاصة،

لا أصدق أنك في السابعة من عمرك! مجنون كيف سافر الوقت بهذه السرعة !!..

هذه السيدة الصغيرة .. لا توجد كلمات للتعبير عنها حقًا - لديها أكبر قلب وهي كل شيء وأكثر مما حلمت به ، إنها حرفيا عالمي كله ولا يمكنني الانتظار لأبقى معك إلى الأبد".