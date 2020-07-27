براءة 5 أشخاص بأسوان فى قضية جزيرة قلادة

وسط ترديد هتافات " تحيا مصر.. ويحيا العدل " قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسوان برئاسة المستشار محمد على السيد، بالبراءة لـ 5 أشخاص من تهمة إستعمال القوة فى القضية رقم 106 لسنة 2020 الخاصة بجزيرة " قلادة " .
وشملت البراءة 5 متهمين منهم ثلاثة محبوسين على ذمة القضية من 22 ديسمبر 2019 ، واثنين غيابى بعد أن وجهت النيابة لهم تهمة إستعمال وإستعراض القوة وتكدير الأمن والسلم العام، بسبب دفاعهم عن جزيرة "قلادة" باعتبارها مملوكة لأجدادهم من سيطرة أحد رجال الأعمال - على حد قوله - .
وكانت جزيرة آمون بأسوان شهدت خلال شهر نوفمبر من العام الماضى 2019، استعانة أحد رجال الأعمال ببودى جاردات تابعين لشركة حراسة خاصة لتمكينه من أرض الجزيرة التى حصل عليها بحق الانتفاع لإقامة مشروع سياحى .
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وتصدى عدد من الأهالى الذين أكدوا وجود أوراق تثبت ملكيتهم لأرض الجزيرة التى تدعى إحدى الشركات ملكيتها لها فى مواجهة الورثة الذين يؤكدون أيضا ملكيتهم لها.
وكان الأهالى أوضحوا وقتذاك بأن هذه الأرض ملك ورثة ح.ع وأن لديهم ما يثبت ملكية هذه الأراضى، كما أنه تم استخراج الأوراق والخرائط الخاصة بالأرض من إدارة المخطوطات بالقاهرة وتسليم نسخة من هذه الأوراق لجميع الجهات المعنية منذ نحو 3 سنوات .
وشملت البراءة 5 متهمين منهم ثلاثة محبوسين على ذمة القضية من 22 ديسمبر 2019 ، واثنين غيابى بعد أن وجهت النيابة لهم تهمة إستعمال وإستعراض القوة وتكدير الأمن والسلم العام، بسبب دفاعهم عن جزيرة "قلادة" باعتبارها مملوكة لأجدادهم من سيطرة أحد رجال الأعمال - على حد قوله - .
وكانت جزيرة آمون بأسوان شهدت خلال شهر نوفمبر من العام الماضى 2019، استعانة أحد رجال الأعمال ببودى جاردات تابعين لشركة حراسة خاصة لتمكينه من أرض الجزيرة التى حصل عليها بحق الانتفاع لإقامة مشروع سياحى .
وأقرأ أيضًا :
شهامة ولاد البلد.. أهالي أسوان يجمعون محتويات سيارة محملة بالشيكولاتة بعد انقلابها.. صور
وتصدى عدد من الأهالى الذين أكدوا وجود أوراق تثبت ملكيتهم لأرض الجزيرة التى تدعى إحدى الشركات ملكيتها لها فى مواجهة الورثة الذين يؤكدون أيضا ملكيتهم لها.
وكان الأهالى أوضحوا وقتذاك بأن هذه الأرض ملك ورثة ح.ع وأن لديهم ما يثبت ملكية هذه الأراضى، كما أنه تم استخراج الأوراق والخرائط الخاصة بالأرض من إدارة المخطوطات بالقاهرة وتسليم نسخة من هذه الأوراق لجميع الجهات المعنية منذ نحو 3 سنوات .