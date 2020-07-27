اليونان: تركيا خفضت عدد سفنها الحربية قبالة سواحلنا

أعلنت الحكومة اليونانية ، اليوم الاثنين، أن تركيا خفضت عدد سفنها الحربية قبالة السواحل اليونانية، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.





وكانت اليونان قد ذكرت، امس الأحد، أن تركيا سحبت سفنا عسكرية شرق المتوسط قرب قبرص؛ وذلك بعد تحذير شديد من آثينا.





ووفقا لموقع "greekcitytimes" اليوناني، سحبت تركيا بعض السفن الحربية وسارعت بحذف تغريدة دعائية نشرتها السفارة التركية في الولايات المتحدة، والتي ادعت أن سفينة الحفر "أوروك ريس" بدأت البحث عن النفط في الفضاء البحري اليوناني.









لا تزال سفينة البحث التركية رأسية خارج أنطاليا على الرغم من أن تركيا أعلنت بجرأة أنه من يوم الثلاثاء حتى 2 أغسطس، ستنتهك مياه اليونان.





واتهمت السفارة التركية اليونان بالتظاهر بأن منطقة البحث تقع في المياه الإقليمية اليونانية، في محاولة لتبرير تطلعاتها القصوى.



