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أخبار العالم

بعد تحذير قوي من أثينا.. تركيا تتراجع وتسحب سفنا عسكرية من المياه اليونانية

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:22 ص
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت اليونان، اليوم الأحد، أن تركيا سحبت سفنا عسكرية شرق المتوسط قرب قبرص؛ وذلك بعد تحذير شديد من آثينا.

ووفقا لموقع "greekcitytimes" اليوناني، سحبت تركيا بعض السفن الحربية وسارعت بحذف تغريدة دعائية نشرتها السفارة التركية في الولايات المتحدة، والتي ادعت أن سفينة الحفر "أوروك ريس" بدأت البحث عن النفط في الفضاء البحري اليوناني.

لا تزال سفينة البحث التركية رأسية خارج أنطاليا على الرغم من أن تركيا أعلنت بجرأة أنه من يوم الثلاثاء حتى 2 أغسطس، ستنتهك مياه اليونان.

واتهمت السفارة التركية اليونان بالتظاهر بأن منطقة البحث تقع في المياه الإقليمية اليونانية، في محاولة لتبرير تطلعاتها القصوى.

وبعد ساعات، تم حذف التغريدة، وكتبت السفارة أن سفينة البحث أوروك ريس أعلنت مسحها الزلزالي في 21 يوليو في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إن عدم قدرة تركيا على اختراق المجال البحري اليوناني منذ يوم الثلاثاء وسحب سفنها الحربية يدل على أنها غير مستعدة للمخاطرة بالحرب مع بلد لديها إمكانيات عسكرية داخلية كبيرة.

وأكدت اليونان، الخميس الماضي، أنها ستفعل "كل ما هو ضروري" للدفاع عن حقوقها السيادية التي تنتهكها تركيا من خلال أعمال التنقيب والبحث عن النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.
بعد تحذير قوي من أثينا.. تركيا تتراجع وتسحب سفنا عسكرية من المياه اليونانية
بعد تحذير قوي من أثينا.. تركيا تتراجع وتسحب سفنا عسكرية من المياه اليونانية
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