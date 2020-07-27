لقاح كورونا .. عملاق الأدوية في بريطانيا توقع صفقة إنتاج بقيمة 174 مليون دولار

وقعت شركة الأدوية العملاقة استرازينكا صفقة بقيمة 174 مليون دولار مع شركة التكنولوجيا الحيوية ايمرجنت بيو سوليوشن للإنتاج على نطاق واسع لقاح مرشح ضد كورونا طورته جامعة أكسفورد، وفقًا لبيان صحفي يوم الاثنين.





وتم تطوير اللقاح AZD1222 ، الذي كان أداؤه جيدًا في التجارب السريرية حتى الآن ، من قبل الباحثين في جامعة أكسفورد وتم ترخيصه من قبل شركة الادوية العملاقة، وستساعد الاتفاقية الأخيرة على زيادة خدمات تطوير وتصنيع العقد للقاح.





وتقف اميرجنت على استعداد جنبًا إلى جنب مع كبار المبتكرين لنشر خدماتها بسرعة للمساعدة في تلبية الطلب الكبير على اللقاح





وسيتم تنفيذ الاتفاقية في منشأة اميرجنت في مدينة بالتيمور الأمريكية.





وفي يونيو، أعلنت استرازينكا عن خطط لإنتاج وتوزيع ما يصل إلى ملياري جرعة من اللقاح المرشح، وتأمل شركة الأدوية في طرح الجرعات الأولى بحلول سبتمبر المقبل





وأبرمت حكومة المملكة المتحدة بالفعل صفقة لتلقي 100 مليون جرعة من اللقاح المحتمل ، والتي أثبتت أنها تحفز إنتاج الأجسام المضادة والخلايا التائية المضادة للفيروسات ضد كوفيد 19 طوال التجارب السريرية.