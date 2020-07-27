المحافظ يوجه بصرف إعانة عاجلة .. إصابة 21 شخصا في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال، بالطريق الصحراوي الغربي بمدخل قرية 8، مما أسفر عن إصابة 21 شخصا.
جاء ذلك خلال متابعة المحافظ اليوم الاثنين لحالة المصابين، بمستشفي المنيا العام، حيث اطميأن المحافظ علي تقديم الخدمات والرعاية الطبية اللائقه لهم
رافق المحافظ نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت، مدير هيئة الاسعاف، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا.
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وأعرب المحافظ عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، موجها مسؤولي الصحة بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة لهم، وإجراء الجراحات اللازمة لهم فى حالة الاحتياج، ووجه مسئولي مديرية التضامن الاجتماعى، بصرف إعانة عاجلة للمصابين، وتقديم كافة المساعدات الاجتماعية المقررة.
من جانبه قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إنه تماثل للشفاء 11 مصابا وخرجوا من المستشفي ، وهناك 10 حالات ما زالت تتلقي العلاج ما بين اصابات خفيفة لمتوسطة عبارة عن سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وفي طريقهم للشفاء.