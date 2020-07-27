المحافظ يوجه بصرف إعانة عاجلة .. إصابة 21 شخصا في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، وكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال، بالطريق الصحراوي الغربي بمدخل قرية 8، مما أسفر عن إصابة 21 شخصا.





جاء ذلك خلال متابعة المحافظ اليوم الاثنين لحالة المصابين، بمستشفي المنيا العام، حيث اطميأن المحافظ علي تقديم الخدمات والرعاية الطبية اللائقه لهم





رافق المحافظ نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت، مدير هيئة الاسعاف، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا.





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وأعرب المحافظ عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، موجها مسؤولي الصحة بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة لهم، وإجراء الجراحات اللازمة لهم فى حالة الاحتياج، ووجه مسئولي مديرية التضامن الاجتماعى، بصرف إعانة عاجلة للمصابين، وتقديم كافة المساعدات الاجتماعية المقررة.



