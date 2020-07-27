وكالة: مصر تبدأ في استعادة رؤوس الأموال المفقودة بسبب كورونا

ذكرت وكالة بلومبرج أن مصر بدأت تستعيد رأس المال الذي فقد في الفترة الماضية بسبب وباء فيروس كورونا، بعد سحب المستثمرين الأجانب لأموالهم من سوق السندات المحلية.





وأشارت الوكالة الأمريكية إلى عودة المشترين الدوليين للشهر الثاني بعدما انتعشت مشترياتهم من السندات الحكومة في شهر يونيو وارتفعت إلى 10.6 مليار دولار، نتيجة أكبر تدفقات رأسمالية فى مصر فى الأشهر الثلاثة السابقة، لافتة إلى ارتفاع المشتريات الأجنبية للسندات المصرية في شهر يونيو.





ونقلت الوكالة عن مصدر مصري لم تذكره قوله إن المستثمرين الأجانب ضخوا 3 مليارات دولار فى سوق السندات المحلية فى أول أسبوعين من شهر يوليو.

وأكدت الوكالة أن السندات المصرية، هي رابع أفضل أداء في الأسواق الناشئة الـ25 تقريبًا التى تتبعها.