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أخبار العالم

هدوء حذر في مناطق الاشتباك الحدودية الإسرائيلية - اللبنانية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 05:55 م
صدى البلد
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ا ش ا
 سادت حالة من الهدوء المشوب بالحذر المناطق الحدودية اللبنانية - الإسرائيلية بعد قصف مدفعي مكثف نفذه الجيش الإسرائيلي استمر لأكثر من ساعة ظهر اليوم ردًا على هجوم مسلح نفذه حزب الله في محيط منطقة مزارع شبعا جنوبي لبنان.

ولا تزال طائرات الاستطلاع من دون طيار والطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق بكثافة شديدة في أجواء مناطق الجنوب اللبناني، في حين يستمر تصاعد سحب الدخان الأسود في عدد من المناطق الحدودية نتيجة أثار القصف المدفعي والذي شمل مزارع شبعا وتلال كفر شوبا وبلدة رويسات العلم.

ولم يعلن حزب الله، حتى الآن، تبنيه للهجوم المسلح الذي تسبب في التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وكان حزب الله قد أعلن قبل أيام أن أحد كوادره العسكرية ويدعى علي كامل محسن، قد تعرض للاغتيال في غارة جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي داخل سوريا، الأمر الذي رُجح معه أن الحزب سينفذ عملية انتقامية ردًا على اغتيال أحد كوادره البارزة.
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