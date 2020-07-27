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سيارات

تعرف على مواصفات k5 2021

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:41 م
صدى البلد
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منة الله عبد الحميد
تتميز سيارات كيا بالأناقة والشعبية وتكوين قاعدة جماهرية عريضة، وسيارة k5 2021 من أجمل الطرازات التي تتمتع بمواصفات وامكانيات عديدة.

 
جاءت كيا K5 موديل 2021 بتصميم انسيابي، وبواجهة أمامية أنيقة تعكس رفاهية التصميم من العملاق الكوري، والتي زينت بمصابيح تعتمد على تكنولوجيا الـLED القوية.


من داخل السيارة هناك مقصورة قيادة مميزة  والمقاعد الجلدية المميزة، النظام الصوتي المذهل من شركة Bose والذي يأتي مكونًا من 12 سماعة.


تحتوي سيارة كيا K5 بشاشة معلومات ترفيهية يصل قياسها إلى 8.0 أو 10.25 بوصة، وذلك بحسب الطلب عند الشراء أو بحسب الفئة المختارة، وتستطيع هذه الشاشة الاتصال بأنظمة الهواتف الذكية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو عبر البلوتوث.


تأتي سيارة k5 2021   بمواصفات عالمية، لأنها تحتوي على خزان وقود تصل سعته الى 1.6 لتر، كما أنها بنظام الحماية والسلامة من خلال الفرامل الأوتوماتيكية في حالة الاصطدام المفاجئ. 
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