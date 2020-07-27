تعرف على مواصفات k5 2021





جاءت كيا K5 موديل 2021 بتصميم انسيابي، وبواجهة أمامية أنيقة تعكس رفاهية التصميم من العملاق الكوري، والتي زينت بمصابيح تعتمد على تكنولوجيا الـLED القوية.









من داخل السيارة هناك مقصورة قيادة مميزة والمقاعد الجلدية المميزة، النظام الصوتي المذهل من شركة Bose والذي يأتي مكونًا من 12 سماعة.









تحتوي سيارة كيا K5 بشاشة معلومات ترفيهية يصل قياسها إلى 8.0 أو 10.25 بوصة، وذلك بحسب الطلب عند الشراء أو بحسب الفئة المختارة، وتستطيع هذه الشاشة الاتصال بأنظمة الهواتف الذكية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو عبر البلوتوث.







