AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي: سوريا ولبنان يتحملان مسئولية الأعمال الإرهابية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:11 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الاثنين، إن إسرائيل مصرة اليوم أكثر من أي وقت مضى على منع أي مساس بسيادتها.


وأضاف في بيان مشترك مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حول محاولة خلية تابعة لحزب الله التسلل إلى داخل إسرائيل، أن الجيش الإسرائيلي تعامل مع الواقعة بدقة عالية ومنع حادثة خطيرة كان من الممكن أن تحصد أرواح الكثيرين.


وتابع أن إسرائيل لديها إصرار أكثر من أي وقت مضى على عدم السماح لأي شخص المساس بسيادتها أو جنودها وبالطبع أيضا مواطنيها.


واستطرد قائلا إن لبنان وسوريا  دول ذات سيادة، ويتحملان المسؤولية الناجمة عن أي اعمال إرهابية.


وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال إن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله يورط لبنان في هجماته، مشيرا إلى أن التسلل إلى داخل إسرائيل أمر خطير.


وتابع في كلمة له أن تل ابيب ستواصل العمل ضد التموضع الإيراني في سوريا على حدودها، مشيرا إلى أن حزب الله يلعب بالنار. وتوعد كل من يجرؤ على اختبار قوة الجيش الإسرائيلي بأنه سيعرض نفسه وبلده للخطر.


وكانت إسرائيل ردت منذ إسرائيل على نفي حزب الله اللبناني بإطلاق نيران ضدها في مزارع شبعا وقيامه بعملية تسلل لحوالي 5 عناصره إلى داخلها.


وكان حزب الله اللبناني، قال إنه لم يحدث أي اشتباك أو إطلاق نار من طرفه، مؤكدا أن إسرائيل هي من أطلقت النيران من جانب واحد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتنياهو يتوعد إيران: جاهزون للرد في أي وقت.. وهذا ما قاله عن سوريا ولبنان

الجيش الإسرائيلي: سقوط طائرة مسيرة داخل الأراضي اللبنانية

أنباء عن مقتل عناصر من حزب الله على يد الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل توسع نطاق القصف في لبنان..واشتباكات بالأسلحة الرشاشة على الحدود

حاولوا اختراق الحدود.. إسرائيل تعلن القضاء على خلية من حزب الله اللبناني

تحليق منخفض لطيران الاحتلال في لبنان.. واجتماع أمني مرتقب بسبب حزب الله

ترشيحاتنا

لمرضى السكر .. هذه العوامل ضارة بصحتك

صندوق الإسكان الاجتماعى: الرئيس السيسي كلفنا بطرح وحدات جديدة وجار وضع شروط الإعلان ال14

حلق عالي يا نسر.. وائل جمعة يضرب بقوة بعد تطوير قناة الأهلي

منها رسالة إلى الرئيس السيسي.. مجري الأهلي يوجه عدة رسائل فى أول ظهور على قناة النادي بعد التطوير

السجن 5 و7 سنوات للمتهمين بقتل نجل الإعلامية مروة ميمي

شاهد .. خريطة البرامج الكاملة لقناة الأهلي بعد التطوير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضحك ولعب وحب .. شاهد ريهام أيمن تخطف الأنظار برفقة زوجها

طريقة عمل طاجن لحمة الرأس بمذاق شهي

عودة بعد غياب طويل .. شيرين تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة على البحر.. شاهد