وزير الدفاع الإسرائيلي: سوريا ولبنان يتحملان مسئولية الأعمال الإرهابية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الاثنين، إن إسرائيل مصرة اليوم أكثر من أي وقت مضى على منع أي مساس بسيادتها.









وأضاف في بيان مشترك مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حول محاولة خلية تابعة لحزب الله التسلل إلى داخل إسرائيل، أن الجيش الإسرائيلي تعامل مع الواقعة بدقة عالية ومنع حادثة خطيرة كان من الممكن أن تحصد أرواح الكثيرين.









وتابع أن إسرائيل لديها إصرار أكثر من أي وقت مضى على عدم السماح لأي شخص المساس بسيادتها أو جنودها وبالطبع أيضا مواطنيها.









واستطرد قائلا إن لبنان وسوريا دول ذات سيادة، ويتحملان المسؤولية الناجمة عن أي اعمال إرهابية.









وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال إن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله يورط لبنان في هجماته، مشيرا إلى أن التسلل إلى داخل إسرائيل أمر خطير.









وتابع في كلمة له أن تل ابيب ستواصل العمل ضد التموضع الإيراني في سوريا على حدودها، مشيرا إلى أن حزب الله يلعب بالنار. وتوعد كل من يجرؤ على اختبار قوة الجيش الإسرائيلي بأنه سيعرض نفسه وبلده للخطر.









وكانت إسرائيل ردت منذ إسرائيل على نفي حزب الله اللبناني بإطلاق نيران ضدها في مزارع شبعا وقيامه بعملية تسلل لحوالي 5 عناصره إلى داخلها.









وكان حزب الله اللبناني، قال إنه لم يحدث أي اشتباك أو إطلاق نار من طرفه، مؤكدا أن إسرائيل هي من أطلقت النيران من جانب واحد.



