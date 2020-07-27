AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: الاقتصاد العالمي لا يزال متأثرا بكورونا .. وهذا سر ارتفاع سعر الذهب

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:26 م
الذهب
الذهب
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
كشف النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، أسباب ارتفاع سعر الذهب خلال الفترة الأخيرة، وزيادة 15 جنيها دفعة واحدة.

وقال النائب عمرو الجوهري في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن سعر الذهب ارتفع متأثرًا باضرابات السوق والاقتصاد العالمي، وهذا يأتي في إطار تداعيات فيروس كورونا، الذي لا يزال العالم متأثرًا به.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن الذهب دائما ما يكون الملاذ الآمن للمستثمرين، وبالتالي يلجأون إليه بدلًا من البورصة، لضمان أموالهم واستثماراتهم، وهذا بالكاد ينعكس على السعر.

وسجل السعر العالمي لأوقية الذهب اليوم نحو 1942 دولارا، وعيار 18 (743.15) جنيه، وعيار 21 (867) جنيهًا، وعيار 24 (990.85) جنيه، وسجل الجنيه الذهب (6936) جنيهًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اقتصادية البرلمان: البورصة والعملات أقوى أسباب انخفاض سعر الذهب

أعلى من 60 دولارا.. اقتصادية النواب تؤكد ارتفاع سعر النفط.. وزمن كورونا الاقتصادي ولى

3 جنيهات ارتفاعا بأسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

ارتفاع سعر الذهب 3 جنيهات بختام التعاملات.. وعيار 21 يسجل 780 جنيها

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً.. المعدن النفيس يحقق 15% مكاسب خلال 2020.. برلمانيون: بسبب توجه رجال الأعمال والمستثمرين لـ تحويل الأوراق المالية إلى أوقية ذهبية.. وفيروس كورونا كلمة السر في انخفاضه

بالتفاصيل.. أسباب الارتفاع الكبير في سعر الذهب اليوم ومصيره الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

قبل أكل لحمة العيد.. أفضل طريقة لتقليل التهاب النقرس

مفيش موجات حر .. الأرصاد تطمئن المصريين: بالكتير أوي 36 درجة مئوية

364 ألف جنيه.. تفاصيل شقق متوسطي الدخل المطروحة اعتبارا من اليوم

خاص| الأهلي يقترب من التعاقد مع هداف إفريقيا بطريقة مبتكرة

السيطرة ممكنة .. تاج الدين: سنصل إلى صفر إصابات بكورونا قريبا والإجراءات الاحترازية مطلوبة

الموت يفجع المطربة شذى.. وتطلب من جمهورها قراءة الفاتحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضحك ولعب وحب .. شاهد ريهام أيمن تخطف الأنظار برفقة زوجها

طريقة عمل طاجن لحمة الرأس بمذاق شهي

عودة بعد غياب طويل .. شيرين تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة على البحر.. شاهد