برلماني: الاقتصاد العالمي لا يزال متأثرا بكورونا .. وهذا سر ارتفاع سعر الذهب

كشف النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، أسباب ارتفاع سعر الذهب خلال الفترة الأخيرة، وزيادة 15 جنيها دفعة واحدة.



وقال النائب عمرو الجوهري في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن سعر الذهب ارتفع متأثرًا باضرابات السوق والاقتصاد العالمي، وهذا يأتي في إطار تداعيات فيروس كورونا، الذي لا يزال العالم متأثرًا به.



وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن الذهب دائما ما يكون الملاذ الآمن للمستثمرين، وبالتالي يلجأون إليه بدلًا من البورصة، لضمان أموالهم واستثماراتهم، وهذا بالكاد ينعكس على السعر.



وسجل السعر العالمي لأوقية الذهب اليوم نحو 1942 دولارا، وعيار 18 (743.15) جنيه، وعيار 21 (867) جنيهًا، وعيار 24 (990.85) جنيه، وسجل الجنيه الذهب (6936) جنيهًا.

