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فن

ندى بسيونى تحتفل بافتتاح قتاة الأهلي بعد تطويرها على طريقتها الخاصة... شاهد

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:55 م
صدى البلد
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سيد احمد
احتفلت الفنانة ندى بسيونى ب افتتاح قناة النادى الأهلى فى شكلها الجديد بعد أعمال التطوير التي تمت وفقا أحدث التقنيات العالمية.

ونشرت ندى بسيونى فيديو لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".


وقام مجلس إدارة الأهلي بإفتتاح قناة النادي في شكلها الجديد بعد أعمال التطوير التي تمت على أحدث التقنيات العالمية.

ومن المقرر أن تشمل عملية التطوير مجموعة من البرامج الجديدة الذي يقدمها بعض الإعلاميين بجانب نجوم القلعة الحمراء ومن بينهم مصطفى عبده و أسامة حسني وأيمن شوقي وإسلام الشاطر.


ويعقد مجلس إدارة نادي الأهلي إجتماعًا اليوم مناقشة عدد من الملفات المهمة على رأسها اعتماد التشكيل الجديد لمدربي قطاع النشاط الرياضي الذي تقدم به روؤف عبد القادر.
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