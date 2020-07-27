أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن عمارة الشربتلى المائلة فى الزمالك .. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المهندس كامل الوزير تفقد اليوم عمارة الشربتلي، وأكد أن أهم شئ هو حياة السكان والحفاظ عليهم دون أي ضرر.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن العمارة كان يسكن بها العديد من نجوم الفن منهم محمود المليجي وعلوية جميل وعز الدين ذو الفقار؛ موضحا أن مخاوف سكان العمارة هي مخاوف الجميع.





وأشار موسى إلى أن الماكينة التي تقوم بأعمال حفر المترو عبرت نهائيا من المنطقة ولم يحدث أي ضرر في المنطقة، منوها أن هناك لجنة هندسية مشكلة من جامعة عين شمس لبحث الأضرار الواقعة على سفارة البحرين وعمارة الشربتلي.





وأكد موسى، أن أهل الزمالك وطنيون ولا تجدهم في اي مشكلة؛ مرددا: « الناس دي قلبا وقالبا مع مصر والرئيس السيسي » .