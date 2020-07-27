عميد زراعة عين شمس: لم نرصد أي حالة اشتباه بكورونا في امتحانات الفرق النهائية.. وعميد العلوم يكشف عن عدد حالات الاشتباه بكورونا في امتحانات الفرق النهائية

_ عميد علوم عين شمس يكشف عن عدد حالات الاشتباه بكورونا في امتحانات الفرق النهائية
_ عميد زراعة عين شمس: لم نرصد أي حالة اشتباه بكورونا في امتحانات الفرق النهائية
_ إعلان نتيجة علوم نظام الساعات المعتمدة ببنات عين شمس.. تفاصيل
قال الدكتور محمد رجاء، عميد كلية علوم جامعة عين شمس، إن امتحانات طلاب الفرق النهائية بدأت يوم 11 يوليو الحالي وسط إجراءات احترازية مشددة بداية من دخول الجامعة حتى الخروج، حيث يتم الكشف الحراري على جميع الطلاب فور دخولهم من بوابة الدخول.
وأضاف عميد كلية العلوم، في تصريحات لـ "صدي البلد"، أنه منذ بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية تم الكشف عن عدد محدود جدا من حالات الاشتباه للإصابة بفيروس كورونا، وكانت ٢ فقط في أول يوم وتبين أن أحدهم فقط حالته إيجابية.
وأكد الدكتور محمد، أنه تم الانتهاء من أكثر من ثلثي الامتحانات الخاصة بالفرق النهائية، موضحا أن الأمور تسير بشكل منتظم للغاية ونسبة الغياب تراوحت بين ١ الى ٣ بالمائة فقط وهذه نسبة ضئيلة للغاية.
يذكر أن كلية العلوم وضعت خطة احترازية صارمة لاستقبال طلاب الفرق النهائية حيث كلف عميد الكلية المعمل المركزي بالكلية لتصنيع كميات من المطهرات وتم شراء عدد كبير من الكمامات للطلاب التي لم يرتدوا كمامات بالإضافة إلى شراء جوانتيات.
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن امتحانات طلاب الفرق النهائية تسير بشكل هادي للغاية دون أي معوقات، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.
وأضاف أنه يتابع الامتحانات ويتفقدها يوميا، ونسبة الحضور بالامتحانات، مشيرا إلى أن نسبة الحضور تتخطي 99% وبعض المواد تكون نسبة الحضور 100% منذ انطلاقها يوم 11 يوليو.
وأكد عميد كلية الزراعة أنه لم يتم رصد او الابلاغ عن أي حالة اشتباه بفيروس كورونا حتى الآن منوها انه يتابع سير عمل الامتحانات لطلاب الفرق النهائية بشكل دوري ومستمر .
أعلنت الصفحة الرسمية لكلية البنات جامعة عين شمس، عن نتيجة علوم - نظام الساعات المعتمدة، وسوف تظهر نتائج باقي الفرق تباعا "أولى علمي تربوي - ثالثة علمي تربوي".
ونوهت الكلية، بأن غدا سيتم إعلان باقي نتائج علمي تربوي للفرقة الثانية وباقي الفرق الأدبية والتربوية بدءا من غدٍ وبعد غد ستظهر تباعا.
ومن خلال هذا اللينك معرفة النتيجة http://wf.asu.edu.eg/?p=5052
الجدير بالذكر أن كلية البنات جامعة عين شمس بدأت امتحانات طلاب الفرق النهائية وقامت بوضع خطة لاستقبال طلاب الفرق النهائية لإجراء امتحان السنة النهائية.
واتخذت الكلية الخطوات التالية للحفاظ على سلامة الطالبات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية:
- يتم استخدام جميع المدرجات والحجرات الدراسية الموجودة بجميع مبانى الكلية كلجان امتحانية.
- لا يوجد أى امتحانات فى الطرقات.
- تخفيض عدد الطالبات بكل لجنة إلى النصف حيث إنه ستكون سعة اللجنة ١٥ طالبة بدلا من ٣٠ طالبة.
- المسافة بين كل طالبة و اخري داخل اللجنة الامتحانية متر ونصف وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.
- وجود فاصل زمني بين كل فترة و أخرى من أجل تعقيم اللجان جيدا بين الفترات الامتحانية.
- توفير أدوات التطهير بكل لجنة ويتم إلزام الجميع بتطهير أيديهم ولبس الكمامات والماسكات.
-تخصيص باب للدخول وباب للخروج ضمانا لعدم الاحتكاك بين الطالبات.
- بالنسبة للطالبات اللاتى يقمن بالمدينة الجامعية سيتم السماح لهن بالاقامة بفروع المدن الجامعية المختلفة التابعة للجامعة التي لا تحتوي علي عزل صحي مع توفير أتوبيسات الجامعة لنقلهم من المدينة الي الكلية و العكس طوال فترة الامتحانات .
- في حالة رغبة الطالبة أن تظل في محافظاتها دون المكوث في المدينة الجامعية ستتحمل الجامعة تكاليف وسائل النقل حرصا من الجامعة على أداء دورها نحو أبنائها الطلاب .
-بالنسبة للطالبات ذوى الإعاقة ولهم ظروف صحية خاصة سيتم إعداد لجان خاصة بهم.
- قبول أعذار الطالبات الوافدات المتواجدات خارج البلاد وغير قادرات على حضور الامتحان النهائي .
-تأجيل الامتحانات بعذر طبى مقبول للطالبات المتواجدات بلجان الامتحان حال الاشتباه بهم وظهور أى أعراض ترتبط بالفيروس
وتؤكد إدارة الكلية حرصها التام على المحافظة على صحة الطالبات وضمان سلامتهم أثناء إجراء الامتحانات النهائية.
وتابع الدكتور أحمد جلال أن الكلية تقوم بإجراءات احترازية كثيفة بامتحانات الفرق النهائية والزام جميع الطلاب والعاملين وهيئة أعضاء التدريس بالكمامة ووضع الكحول للطلاب واستخدام الكلور للتطهير قبل وبعد الامتحان للحفاظ علي الجميع.