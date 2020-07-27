عميد زراعة عين شمس: لم نرصد أي حالة اشتباه بكورونا في امتحانات الفرق النهائية.. وعميد العلوم يكشف عن عدد حالات الاشتباه بكورونا في امتحانات الفرق النهائية

وأضاف عميد كلية العلوم، في تصريحات لـ "صدي البلد"، أنه منذ بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية تم الكشف عن عدد محدود جدا من حالات الاشتباه للإصابة بفيروس كورونا، وكانت ٢ فقط في أول يوم وتبين أن أحدهم فقط حالته إيجابية.

وأكد الدكتور محمد، أنه تم الانتهاء من أكثر من ثلثي الامتحانات الخاصة بالفرق النهائية، موضحا أن الأمور تسير بشكل منتظم للغاية ونسبة الغياب تراوحت بين ١ الى ٣ بالمائة فقط وهذه نسبة ضئيلة للغاية.





يذكر أن كلية العلوم وضعت خطة احترازية صارمة لاستقبال طلاب الفرق النهائية حيث كلف عميد الكلية المعمل المركزي بالكلية لتصنيع كميات من المطهرات وتم شراء عدد كبير من الكمامات للطلاب التي لم يرتدوا كمامات بالإضافة إلى شراء جوانتيات.





قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن امتحانات طلاب الفرق النهائية تسير بشكل هادي للغاية دون أي معوقات، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.