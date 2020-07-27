باكستان: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 274283 حالة

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 274,283 حالة، بتسجيل 1176 حالات جديدة خلال 24 ساعة الماضية.
وذكر مركز العمليات والقيادة الباكستاني المعني بمكافحة فيروس كورونا - في بيان أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - أنه "تم تسجيل 1176 حالات جديدة خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 274,283 حالة".
وأضاف البيان، أنه تم تسجيل 20 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 5842 شخصا بسبب الوباء في البلاد.
وتابع أنه تم تسجيل 14884 حالة في العاصمة إسلام آباد، بينما في أقاليم البلاد تم تسجيل 118311 حالة في إقليم السند، و 92073 حالة في إقليم البنجا، منوها إلى تعافي 241026 مريضا بالفيروس.
وذكر مركز العمليات والقيادة الباكستاني المعني بمكافحة فيروس كورونا - في بيان أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - أنه "تم تسجيل 1176 حالات جديدة خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 274,283 حالة".
وأضاف البيان، أنه تم تسجيل 20 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 5842 شخصا بسبب الوباء في البلاد.
وتابع أنه تم تسجيل 14884 حالة في العاصمة إسلام آباد، بينما في أقاليم البلاد تم تسجيل 118311 حالة في إقليم السند، و 92073 حالة في إقليم البنجا، منوها إلى تعافي 241026 مريضا بالفيروس.