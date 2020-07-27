AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب مدافعا عن قوات الأمن: الشرطة تحمي الجميع

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:54 م
ترامب
ترامب
Advertisements
محمد علي
منذ 25 مايو الماضي وولايات أمريكا تعيش حالة من الغليان على وقع المظاهرات المستمرة بعدة مقتل المواطن الأسود جورج فلويد بطريقة وحشية بأقدام عناصر شرطة مينابوليس، وهو ما اضطر الشرطة إلى استخدام القوة لتفريق الكثير من المظاهرات، وزيادة حدة النقد الموجهة لها، إلا أن الرئيس الأمريكي كان له موقف مغاير، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

ومن خلال تغريدة له على موقع توتير، دافع الرئيس دونالد ترامب، عن قوات الأمن وهاجم وسائل الإعلام، مع تجدد الاحتجاجات وإن كانت هذه المرة في سياتل.

وكتب ترامب في "تويتر" "قوات الأمن الداخلي والقوات الفدرالية لا تشارك بقوة في سياتل، كما أننا نملك فريقا احتياطيا كبيرا لحالة الطوارئ. وسائل الإعلام تعتبر هذا أمرا خاطئا. في بورتلاند، نحن نقوم بحماية الملكية الفدرالية، بما فيها المحكمة".

وكانت شرطة مدينة سياتل الأمريكية قالت إن نحو 60 من ضباطها أصيبوا خلال الاحتجاجات في المدينة التي رافقتها أعمال الشغب، وتم اعتقال 47 مشاركا في هذه الاحتجاجات.

وشهدت بورتلاند، كبرى مدن ولاية أوريجون، حيث تجري تجمعات احتجاجية منذ نحو شهرين، صدامات جديدة خلال اليوم السابق.

وتتواصل الاحتجاجات في المدن الأمريكية رفضا للعنصرية التي كانت السبب في مقتل فلويد وغيره العشرات دون ذنب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد قرار ترامب بتصنيفها منظمة إرهابية.. ما تريد معرفته عن حركة أنتيفا الأمريكية

رغم تهديدات ترامب حال فشل المحافظين .. سيدة اوريجون ترفض تدخل الحرس الوطني ضد المتظاهرين

استقالة قائد شرطة بورتلاند على خلفية احتجاجات مقتل جورج فلويد

بسبب حادث مقتل فلويد.. بوريس جونسون يطالب الحكومة البريطانية بمحاربة التمييز العنصري

الطرف الثالث وبلطجية "سياتل"

مواجهات بين الشرطة الأمريكية ومحتجين في بورتلاند.. شاهد

ترشيحاتنا

بعد سنوات غياب.. تداول صور لـ نجاة الصغيرة أمام عمارة الزمالك

أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن عمارة الشربتلى المائلة فى الزمالك .. فيديو

إغماء وبكاء وخناقة.. مشاهد من محاكمة مودة الأدهم وحنين حسام ..فيديو

مظاهرات هاشالو هونديسا.. إثيوبيا تخسر أكثر من 100 مليون دولار بسبب قطع خدمة الإنترنت

إثيوبيا تكذب.. أحمد موسى يعلن فشل مفاوضات سد النهضة

منها رسالة إلى الرئيس السيسي.. مجري الأهلي يوجه عدة رسائل فى أول ظهور على قناة النادي بعد التطوير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تخشوا الخرف.. لقاح الإنفلونزا يقلل الإصابة بـ الزهايمر

طريقة عمل ورق عنب بالكوارع

ضحك ولعب وحب .. شاهد ريهام أيمن تخطف الأنظار برفقة زوجها