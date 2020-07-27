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رياضة

أكبر ناد فى أفريقيا .. هاني العجيزي: ظهوري في افتتاح قناة الأهلي من أهم مفاجآت حياتي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:49 م
هاني العجيزي
هاني العجيزي
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محمد سمير

أعرب هاني العجيري نجم الأهلي السابق، عن سعادته بوجوده في قناة الأهلي في حفل افتتاحها بعد التطوير.


وقال العجيزي في تصريحات تلفزيونيه لبرنامج "الاستديو التحليلي" الذي يقدمه أيمن شوقي عبر قناة الأهلي، أنه شرف كبير أن يبدأ مشواره الإعلامي من قناة أكبر نادي في إفريقيا وهذا نجاح خاص بالنسبة له.


وأضاف العجيزي أن ظهوره في قناة الأهلي في أول يوم بعد تطويرها يعد ثاني مفاجأة في حياته لأن المفاجأة الأولى كانت انضمامه للقلعة الحمراء كلاعب .


وأوضح العجيزي أن انضمامه لقناة الأهلي تحد صعب للغاية بالنسبة له، ويتمنى التوفيق فيه، موجها الشكر لإدارة القناة لمنحه فرصة الظهور على قناة النادى تحديدا في مثل هذا اليوم.

 

وانطلقت احتفالية افتتاح قناة الاهلي في شكلها الجديد بعد أعمال التطوير التي تمت على أحدث التقنيات العالمية.

 

وبدأت احتفالية افتتاح قناة الأهلي ببث النشيد الوطني لمصر و عزف أوركسترا لأغنية "قوم يا أهلي " لتعلن رسميا عن انطلاق القناة بعد تطويرها .

 

ومن المقرر أن تشمل عملية التطوير مجموعة من البرامج الجديدة الذي يقدمها بعض الإعلاميين بجانب نجوم القلعة الحمراء ومن بينهم مصطفي عبده واسامه حسني وأيمن شوقي وإسلام الشاطر.

 

وأعلنت إدارة قناة الاهلي بأن التردد الجديد سيكون H12341 أو H11747 عبر قمر النايل سات، وسوف يكون بث القناة بتقنية HD.

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