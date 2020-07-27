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اقتصاد

بنك القاهرة يعقد شراكة مع "Cashless Plus" للسداد الإلكترونى للمدفوعات الحكومية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:59 م
صدى البلد
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محمد يحيى
عقد بنك القاهرة شراكة حصرية مع  شركة "Cashless Plus" الشركة المصرية المتخصصة في خدمات البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وبموجب تلك الشراكة ينفرد البنك بالتواجد الحصري داخل الوحدات المرورية بالتعاون مع الشركة وإتاحة بطاقة "ميزة "القاهرةOPLUS " بهدف تخفيف العبء على المواطنين فى سداد مدفوعاتهم المالية الحكومية والمرورية ومنها دفع رسوم المخالفات ورخص القيادة والمركبات وتفعيل التحصيل الإلكترونى لوثائق التامين الاجبارى عن طريق مندوبى الشركة ، إلى جانب ما تقدمه البطاقة من مزايا استخدامها فى عمليات التسوق الإلكترونى ودفع المشتريات بطريقة آمنة وسهلة.


وأكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، على توقيع تلك الإتفاقية يأتى تماشيًا مع سياسات وتوجهات الدولة للتوسع فى قنوات الدفع الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه تم إصدار البطاقة بهدف التيسير على العملاء في إجراء المعاملات المالية وخاصة خدمات الدفع الحكومية والمرورية  وذلك في ضوء قرار وزارة المالية باستخدام الوسائل الإلكترونية في دفع رسوم الخدمات الحكومية مما يسهم فى تنفيذ وتطبيق خطة الشمول المالى والتحول للمجتمع الرقمى اللانقدى كأحد أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر2030.

وتابع "فايد" أن بطاقة "القاهرة OPLUS" تتمتع بالعديد من المزايا أبرزها تفعيل وتغذية البطاقة لحظيًا فى أماكن تواجد منافذ ومندوبى الشركة، مع إمكانية استخدمها فى عمليات التسوق لدى كافة المنافذ التجارية بمختلف أنحاء الجمهورية، إلى جانب إمكانية استخدام البطاقة للقيام بعمليات التسوق عبر الإنترنت محليًا بشكل آمن وسريع، وإرسال رسائل نصية في الحال على  المعاملات التى تتم بإستخدام البطاقة.   

وفى نفس السياق، أشار حازم حجازى نائب رئيس مجلس الإدارة أن إصدار البطاقة يعد استكمالا لدور بنك القاهرة فى مجال خدمات الدفع الإلكترونية، حيث يقدم البنك العديد من الخدمات الإلكترونية للعملاء أبرزها خدمات الإنترنت والموبايل البنكى للشركات والأفراد، ومحفظة الهاتف المحمول "قاهرة كاش"، وخدمات الدفع الإلكترونى عن طريق رمز الإستجابة السريع QR Code، وغيرها من الخدمات المصرفية الإلكترونية التى يطرحها البنك لتلبية إحتياجات عملائه. 

ومن جانبه، أعرب هشام السيد رئيس مجلس إدارة "Cashless Plus" عن إعتزازه بالشراكة مع مؤسسة مصرفية بحجم "بنك القاهرة"، موضحًا أن هدف الشراكة مع بنك القاهرة تعزيز استخدام واعتماد المواطن المصرى على بطاقة ميزة للتوسع فى السداد الإلكترونى للمدفوعات سواء الرسوم الحكومية أو المشتريات. 

هذا ويمكن للعملاء الحصول على بطاقة "القاهرة OPLUS" ببطاقة الرقم القومي الخاصة، عن طريق منافذ شركة "Cashless Plus"  المتواجدة فى جميع أنحاء الجمهورية، كما يمكن تغذية بطاقة "القاهرة OPLUS” من خلال ماكينات الصارف الألى لبنك القاهرة التى تقبل الإيداع، أو من خلال التحويل من الحساب الشخصي ببنك القاهرة ببطاقة الخصم المباشر الى بطاقة "القاهره OPLUS"، أو من خلال فروع بنك القاهرة المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.
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