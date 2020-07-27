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أستاذ استثمار: السوق المصري به زيادة طلب على السبائك والجنيهات الذهب بنسبة ٢٠ ٪

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:53 م
الذهب
الذهب
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هاني حسين
قال مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار، إن الاستثمار في الذهب  يعتبر ملاذا آمنا، مضيفا: "الأزمة الأمريكية  الصينية المسيطرة في العالم  وأشهر دول في العالم لجأت إلى الاستثمار في الذهب لأن أسواق العملات بها تراجع في سعر الدولار".

وأضاف مصطفى بدرة في تصريحات تليفزيونية: "الوعاء الاستثماري في الذهب الأكثر أمنا".

وتابع مصطفى بدرة: "هناك تأثير على سوق البترول وأقصى سعر له ٥٠ دولارا للبرميل".

وأكمل مصطفى بدرة: "من يتحمل المخاطر الخاصة بالاستثمار في الذهب هو صاحب قرار الاستمرار من عدمه".

ولفت مصطفى بدرة: "السوق المصري به زيادة الطلب على السبائك والجنيهات الذهب  بنسبة ٢٠ ٪ "مضيفا: "التوجه العام في العالم  نحو الاستثمار في الذهب وشراؤه".
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