أستاذ استثمار: السوق المصري به زيادة طلب على السبائك والجنيهات الذهب بنسبة ٢٠ ٪

قال مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار، إن الاستثمار في الذهب يعتبر ملاذا آمنا، مضيفا: "الأزمة الأمريكية الصينية المسيطرة في العالم وأشهر دول في العالم لجأت إلى الاستثمار في الذهب لأن أسواق العملات بها تراجع في سعر الدولار".
وأضاف مصطفى بدرة في تصريحات تليفزيونية: "الوعاء الاستثماري في الذهب الأكثر أمنا".
وتابع مصطفى بدرة: "هناك تأثير على سوق البترول وأقصى سعر له ٥٠ دولارا للبرميل".
وأكمل مصطفى بدرة: "من يتحمل المخاطر الخاصة بالاستثمار في الذهب هو صاحب قرار الاستمرار من عدمه".
ولفت مصطفى بدرة: "السوق المصري به زيادة الطلب على السبائك والجنيهات الذهب بنسبة ٢٠ ٪ "مضيفا: "التوجه العام في العالم نحو الاستثمار في الذهب وشراؤه".