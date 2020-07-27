أستاذ استثمار: السوق المصري به زيادة طلب على السبائك والجنيهات الذهب بنسبة ٢٠ ٪

قال مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار، إن الاستثمار في الذهب يعتبر ملاذا آمنا، مضيفا: "الأزمة الأمريكية الصينية المسيطرة في العالم وأشهر دول في العالم لجأت إلى الاستثمار في الذهب لأن أسواق العملات بها تراجع في سعر الدولار".





وأضاف مصطفى بدرة في تصريحات تليفزيونية: " الوعاء الاستثماري في الذهب الأكثر أمنا".





وتابع مصطفى بدرة: "هناك تأثير على سوق البترول وأقصى سعر له ٥٠ دولارا للبرميل".





وأكمل مصطفى بدرة: "من يتحمل المخاطر الخاصة بالاستثمار في الذهب هو صاحب قرار الاستمرار من عدمه".



