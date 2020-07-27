اطمأن على صحة الملك سلمان.. اتصال هاتفي من رئيس الوزراء العراقي لـ ولي العهد السعودي

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.





واطمأن الكاظمي خلال الاتصال على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.





كما جدد ولي العهد السعودي حرص المملكة على أمن العراق الشقيق واستقراره، وعلى تطوير العلاقات بين البلدَيْن في مختلف المجالات، وفقًا لصحيفة "سبق" السعودية.



