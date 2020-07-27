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توك شو

جمع 1.2 مليار جنيه.. تفاصيل نصب ريان الشرقية الجديد على المواطنين

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:44 م
اموال
اموال
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هاني حسين
كشف صلاح إسماعيل، محامي ضحايا "ريان الشرقية"، عن تفاصيل قيام فرد بالنصب على المواطنين للحصول على أموالهم.

وقال صلاح إسماعيل، في تصريحات تليفزيونية، "هذا الشخص ظهر من 5 سنوات، وكان يعمل في السعودية لمدة 20 عاما، وهو من الشرقية".

وأضاف صلاح إسماعيل "بدأ الترويج على أنه يفعل الخير، وقدم نفسه أنه رجل البر والتقوى كي ينال ثقة الناس، ثم روج للمواطنين أنه يستثمر أموالا في التجمع، وأنه يوفر أرباحا كبيرة أكبر من شهادات الاستثمار".

وتابع صلاح إسماعيل "هناك من باع أراضيه للاستثمار مع هذا الشخص وجمع 1.2 مليار جنيه من جموع المواطنين من مختلف محافظات مصر".

وأكد صلاح إسماعيل "أن المتهم بدأ نشاطه الفعلي في 2014 وحتى 2019 في مصر في جمع الأموال من المواطنين".

ولفت صلاح اسماعيل إلى "بعض الناس كانت تحصل على قرض من البنك كي يعطوا أموالهم إلى ريان الشرقية"، مضيفا "تم إلقاء القبض على هذا الفرد لتنفيذ أمر النيابة العامة لضبطه وإحضاره، وكان يعد نفسه للهروب خارج البلاد".

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