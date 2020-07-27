فولهام يفوز على كارديف في الملحق المؤهل للبريميرليج





فولهام حسم مباراته اليوم أمام كارديف بهدفين أحرزهما أونومواه وكيبينو من ركلة حرة مباشرة، ليضع فولهام قدمًا في المباراة النهائية للملحق المؤهل للدوري الإنجليزي.





وفي المباراة الأخرى من دور نصف النهائي كان فريق سوانزي قد تفوق على برينتفورد أمس في مباراة الإياب بهدف نظيف.





ويتأهل الفائز من ذلك الملحق للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل بعدما تأهل بالفعل فريقا ليدز يونايتد ووست بروميتش لدوري الصفوة.

فاز فريق فولهام على نظيره نادي كارديف سيتي بهدفين نظيفين، في ذهاب دور نصف النهائي للملحق المؤهل للدوري الإنجليزي.