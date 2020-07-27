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رياضة

راموس يحتفل بوصول حسابه على انستجرام إلى 40 مليون متابع.. شاهد

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:28 م
صدى البلد
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سيد احمد
احتفل سيرجيو راموس لاعب نادى ريال مدريد بوصول حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" إلى 40 مليون متابع.


ويذكر أن تلقى سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسباني، عرضا خياليا من أحد أندية الدوري الصيني، للانضمام إلى صفوفه، خلال الفترة المقبلة.


وذكر موقع  "ديفينسا سنترال" الإسباني، أن راموس تلقى عرضا من أحد الأندية الصينية للانضمام إلى صفوفه، مقابل تقاضي 22 مليون يورو سنويا.


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وأضاف الموقع الإسباني، أن راموس يتقاضي حاليا 13 مليون يورو سنويا من ريال مدريد.


وتابع الموقع، أن راموس لا يفكر في مغادرة ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، رغم العروض المغرية.


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40M WOW! THANK YOU!

A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos) on

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