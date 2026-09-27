رسميًا.. استبعاد 10 لاعبين من قائمة إيطاليا أمام تركيا بدوري الأمم الأوروبية

استبعد روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا 10 لاعبين من قائمة المنتخب التي ستخوض مباراة الازوري أمام تركيا ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الأولى ببطولة دوري الأمم الإوروبية.

ويلعب منتخب إيطاليا، غدًا الاثنين، خارج ملعبه أمام تركيا ضمن منافسات المجموعة الأولى بدوري الأمم الأوروبية، بعد أن خسر كلا الفريقين مباراته الأولى أمام بلجيكا وفرنسا، على الترتيب.

وذكر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم رسميًا، في بيان اليوم، أن اللاعبين الذين سيخضعون لبرنامج تدريبي خاص في كوفيرتشيانو هم (هونست أهانور، ونيكولو باريلا، ودييجو كوبولا، وسامويل إيناسيو، وإيدي كواديو، ودانييل مالديني، وجيانلوكا مانشيني، وماسيمو بيسينا، وسامويل ريتشي، ومحمد علي زوما).

وبدأ (باريلا وكوبولا ومانشيني) مباراة بلجيكا ودخل (مالديني وزوما) بديلين في الشوط الثاني، فيما استُبعِد (إيناسيو وكواديو وريتشي وبيسينا) من المباراة، وكان أهانور على مقاعد البدلاء أمام بلجيكا لكنه لم يشارك.

ويسافر المنتخب الإيطالي إلى مدينة بورصة التركية في وقت لاحق الأحد للقاء تركيا، وسيخوض المنتخب الإيطالي مباراته المقبلة خارج ملعبه أيضًا في 2 أكتوبر المقبل، ثم يلاقي تركيا مجددًا على أرضه في الخامس من الشهر ذاته.