أول تعليق من سيرجيو راموس على إدعاءات مجاملة الحكام لـ ريال مدريد





وأثيرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي اتهامات لنادي ريال مدريد بالفوز في مباراة اليوم بواسطة التحكيم، الذي احتسب له ركلة جزاء جاء منها هدف المباراة الوحيد عبر راموس، بالإضافة لوجود إدعاءات بعدم احتساب ركلات جزاء لفريق بيلباو في المباراة..





وقال راموس في تصريحات تلفزيونية بعد اللقاء:" الدوري الإسباني لن يتم الفوز به أو خسارته بواسطة الحكام، عليك أن تنظر إلى اللاعبين، الحكام هناك للمساعدة في إدارة المباريات ، في بعض الأحيان يكونون على حق ، وأحيانًا لا."





وأضاف:"أراد الفريق الذهاب للفوز وكان من الواضح أن مثل هذه المباريات لا تفوز فيها 3-0، أفكر في الثلاث نقاط، ولا أفكر في أي شيء آخر، الكثير من القلق من الخصم لا يجعلني متوترا عندما أسدد ضربة الجزاء، إذا كنت تساعد الفريق بركلة الجزاء تلك فهذا أفضل بكثير، أما عن تدخلي مع راؤول جارسيا، فأنا ضغطت على حذائه وحينها أدرت ظهري، لا أعتقد أنها كانت متعمدة."





واختتم راموس قائلًا: بعد عودة المنافسات كان هناك 11 مباراة نهائية، وكان علينا الذهاب لمباراة تلو الأخرى وإضافة النقاط الثلاث، اليوم كانت ثلاث نقاط مهمة للضغط على برشلونة، و لحسن الحظ ، نحن نعتمد على أنفسنا."





ويحتل نادي ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 77 نقاط، قبل نهاية المسابقة بـ 4 جولات فقط.